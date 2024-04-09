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Вопреки тревогам. Днепр-1 - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Вопреки тревогам. Днепр-1 - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 23-го тура УПЛ завершался матчем, в котором "Днепр-1" принимал "Зарю".

Несмотря на несколько тревог, поединок получился интересным – команды забили по два гола.

О том, как развивались события, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Заря" 2:2

Голы: Сваток 48, Гуцуляк 52 - Кирюханцев 55, Горбач 62

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