Вопреки тревогам. Днепр-1 - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча

Календарь 23-го тура УПЛ завершался матчем, в котором "Днепр-1" принимал "Зарю".

Несмотря на несколько тревог, поединок получился интересным – команды забили по два гола.

О том, как развивались события, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Заря" 2:2

Голы: Сваток 48, Гуцуляк 52 - Кирюханцев 55, Горбач 62