Вопреки тревогам. Днепр-1 - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Календарь 23-го тура УПЛ завершался матчем, в котором "Днепр-1" принимал "Зарю".
Несмотря на несколько тревог, поединок получился интересным – команды забили по два гола.
О том, как развивались события, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Сваток 48, Гуцуляк 52 - Кирюханцев 55, Горбач 62
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