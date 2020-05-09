Фергюсон – Гэтжи. Прогноз на главный бой UFC 249

UFC возвращается после затяжного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида) Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи в главном бою UFC 249 выйдут в октагон, чтобы определить временного чемпиона организации в легком весе.

UFC 249. Джексонвилл (Флорида, США)

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи

Телетрансляция – Setanta Sports (начало главного боя – около 07:00 по киевскому времени)

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Фергюсон в противостоянии с Гэтжи попробует продлить свою победную серию до рекордных в истории UFC 13 боев. В последний раз 36-летний боец по прозвищу «Эль Кукуй» проигрывал Майклу Джонсону в мае 2012 года.

У 31-летнего Гэтжи послужной список скромнее, но в последнее время его карьера стремительно пошла вверх. После двух подряд поражений от Эдди Альвареса и Дастина Порье боец из Аризоны нокаутом побил Джеймса Вика, Эдсона Барбозу и Дональда Серроне, который в прошлом году техническим нокаутом успел проиграть и Фергюсону.

Фергюсон считается одним из самых универсальных и выносливых бойцов UFC. Главные козыри Гэтжи – мощность, взрывоопасность и хорошая защита. Фергюсон в бою предпочитает неортодоксальный стиль, он часто меняет стойку и постепенно заманивает соперника на свою территорию. Гэтжи действует более предсказуемо, он никогда не проводил в октагоне больше четырех раундов – и это может стать для него большой проблемой.

Фергюсон за счет опыта и универсальности имеет все шансы выйти победителем из главного боя UFC 249. Ветерану предстоит столкнуться с колоссальным давлением со стороны Гэтжи, но мы предполагаем, что он найдет способ остановить соперника и добудет досрочную победу во втором или третьем раундах.

Прогноз UA-Футбол: победа Тони Фергюсона удушающим приемом или техническим нокаутом.