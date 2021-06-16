Parimatch и Favbet встретятся для открытой профессиональной дискуссии на iForum2021

18 июня пройдет iForum 2021 на арене НСК "Олимпийский", где Наталья Гилевич, Генеральный директор ООО "Париматч", и маркетинг-директор FAVBET Алексей Церковный, примут участие в панельной дискуссии на тему "Оцифровка азарта" - изменения ландшафта индустрии развлечений в Украине".

Впервые в истории представители двух ведущих букмекерских компаний встретятся на большой сцене для обсуждения: что такое игорный бизнес и беттинг в цивилизованном виде, специфика взаимоотношений между государством и участниками рынка, перспективы развития в Украине, и это даст всем нам - украинцам.

Общий знаменатель всей индустрии развлечений, не только цифровой - "главный наш конкурент - время". В сутках по-прежнему 24 часа. А на развлечение себя любимого платежеспособный гражданин способен выделить совсем не так много времени. Вот в этом месте мы все и встречаемся - рыбалка с видеоигрой, просмотр Нетфликса с визитом в Мультиплекс, сауна с просмотром роликов на Ютубе.

Сейчас в список онлайн-развлечений добавляется целый перечень ресурсов, в которых украинец без ВПН и без нарушения закона может себя развлечь на все свои деньги, и, если повезет, закрыть браузер немного богаче, чем открыл его.

Напоминаем, что Решением Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей ООО "Букмекерская компания "Фавбет" получила лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, а компания "Париматч" - лицензию на ведение букмекерской деятельности и онлайн-казино в Украине.

Будут ли "оффлайновые проявления игорного бизнеса" - казино, залы игровых автоматов и, самое главное - в каком виде?

Зачем вообще в 2021 году нужен офлайн-игорный бизнес?

Чем сейчас развлекаются украинцы, которые будут активными игроками?

Как будет выглядеть "хит-парад азарта" через год?

Об этом, и многом другом узнавай на панельной дискуссии iForum 2021.

Будь внутри самого интересного.