Parimatch анонсирует масштабное партнерство с ФК Челси

Футбольный клуб Челси победитель Лиги Чемпионов 2020/21, подписал трехлетний контракт с международной технологической и беттинговой компанией.

9 августа 2021 — Parimatch Tech, международная продуктовая компания, продвигающая бренд Parimatch на глобальном уровне и развивающая технологические и маркетинговые решения в индустрии беттинга и развлечений, подписала партнерское соглашение с победителем Лиги Чемпионов 2020/21, лондонским Челси. Английский футбольный гранд станет партнером Parimatch на следующие три сезона.

Parimatch будет использовать смелый и амбициозный бренд Chelsea, а также широкий спектр цифровых, социальных и логистических ресурсов клуба для создания совместных брендинговых возможностей.

“Уникальный стиль и харизма Челси идеально резонируют со страстью Parimatch к спорту и амбициями компании. Стать официальным партнером чемпионов Европы 2020/21 — это нечто очень ответственное и захватывающее. К счастью, Parimatch — это бренд, готовый покорять новые высоты, и мы воодушевлены тем, какие результаты принесут нам предстоящие три года партнерства! Оба бренда привыкли к стильным победам и всегда стремятся к успеху, и мы уверены, что это партнерство принесет удачу, бесчисленные победы и удовольствие от игры нашей компании, клубу и, конечно, миллионам футбольных фанатов со всего мира”, — говорит Роман Сиротян, со-СЕО Parimatch Tech.

“И “Челси”, и Parimatch стремятся к величию. Мы смелы, готовы к инновациям и, самое главное, мы оба рождены, чтобы побеждать. Прошлый год был чрезвычайно успешным для Parimatch — они расширились и открыли новые рынки, а также запустили несколько проектов, в корне изменивших правила игры. “Челси” также показал свое мастерство, во второй раз в истории клуба став чемпионом Европы! Мы гордимся этим партнерством и рады возможностям, которые оно открывает”, — говорит Гай Лоуренс, генеральный директор ФК “Челси”.

Справка о Parimatch Tech

Parimatch Tech — международная продуктовая компания. Основанный в 1994 году бренд Parimatch превратился в развлекательную платформу, представленную на четырех континентах и ​​более чем в десяти странах. Главный офис компании находится в Лимассоле, Кипр, с центрами разработки в Украине, Армении, Беларуси и на Кипре.

Компания продвигает боевой дух бренда Parimatch через яркую команду амбассадоров: суперзвезду MMA Конора МакГрегора, бойцов UFC Петра Яна и сестер Шевченко. Известный бывший представитель бренда — легенда и король боксерского ринга Майк Тайсон. Компания заключила партнерские соглашения с футбольными клубами “Ювентус”, “Лестер Сити” и “Эвертон”, и работает со множеством спортивных федераций.

Parimatch Tech активно развивает вектор киберспорта, предоставляя поклонникам широкий спектр беттинговых событий и возможностей. Бренд Parimatch является титульным спонсором киберспортивной организации Virtus.Pro. Даниил «Zeus» Тесленко и Марсело Давид «Сoldzera» являются глобальными киберспортивными амбассадорами бренда.

Справка о ФК “Челси”

Футбольный клуб “Челси” — один из лучших футбольных клубов мира и действующий чемпион Европы после победы в Лиге чемпионов УЕФА в 2021 году. В финале, проходившем в Порту, “Челси” одержали победу над “Манчестер Сити” со счетом 1:0.

Основанный в 1905 году, “Челси” — это самый центральный футбольный клуб Лондона, расположенный на культовом стадионе “Стэмфорд Бридж” вместимостью 41,000 человек. “Синие” впервые завоевали кубок Лиги чемпионов в 2012 году, а также пять раз выигрывали Премьер-лигу, восемь раз — Кубок Англии, пять раз — Кубок Футбольной лиги, дважды — Лигу Европы УЕФА и Кубок обладателей кубков УЕФА, Лигу Европы УЕФА, и один раз — Суперкубок УЕФА.

Триумф в Лиге чемпионов 2021 года позволил “Челси” стать первым в истории клубом, дважды выигравшим все три основных турнира УЕФА после предыдущих успехов клуба в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке обладателей кубков.

ФК “Челси” не только имеет контракты с одними из самых узнаваемых в мире игроков, но и инвестирует в свое будущее. На базе клуба основаны высококлассные академия и тренировочный центр в Кобхэме, графство Суррей. С момента их открытия в 2007 году клуб выиграл семь Молодежных кубков Англии, титулы Юношеской лиги УЕФА в 2015 и 2016 годах, а также национальные чемпионаты Премьер-лиги U18 в 2017 и 2018 годах.

Женская команда ФК “Челси” также добилась больших успехов, выиграв женскую Суперлигу Англии в четвертый раз в 2021 году. Они также собрали “дубль”, победив в женской Суперлиге и женском Кубке Англии в 2015 и 2018 годах, и завоевали женскую Суперлигу и Кубок женской лиги Англии в 2020 и 2021 годах.

Кроме того, одна из самых масштабных общественных инициатив в области спорта, основанная Фондом Челси, помогает улучшить жизнь детей и молодежи во всем мире.