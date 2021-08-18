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ВИДЕО. Прощальная гастроль Месси

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Каталонский клуб остается одним из лучших

ВИДЕО. Прощальная гастроль Месси

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Болельщики “Барселоны” привыкли, что если на поле Лионель Месси, то команда играет божественно. 6 “Золотых мячей” для аргентинца, 4 победы клуба в Лиге чемпионов, 10 титулов лучшей команды Ла Лиги и 7 трофеев Кубка Испании - мы все видели, как творится история.

Теперь Месси ушел, а с ним ушла и эпоха. Но “Барселона” все равно остается одной из лучших команд мира, а слоган “Больше чем клуб” - в сердцах каждого болельщика “сине-гранатовых”. Впереди новый сезон, в котором мы увидим новые классные голы и красивые комбинации. Следим за каталонцами - и болеем за них!

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В статье: Лионель Месси
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