 FAVBET призвал украинских фанатов поддержать союзников Украины на ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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FAVBET призвал украинских фанатов поддержать союзников Украины на ЧМ-2022

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(2 голосов)

"Болей за тех, кто болеет за нас"

FAVBET призвал украинских фанатов поддержать союзников Украины на ЧМ-2022

FAVBET

Новина українською

20 ноября в Катаре стартует 22-й Чемпионат мира по футболу. Долгожданное для футбольных фанов и во многом уникальное событие. В этом году Кубок мира впервые пройдет на Ближнем Востоке, впервые – зимой, и впервые украинцы так искренне будут желать победы другим странам.

Новая кампания от FAVBET и креативного агентства Taktika убеждает, что всем сердцем верить в победу поляков, англичан или американцев – это ок, ведь они так же верят в нашу.

"Мир не увидит нашу команду на футбольных полях Катара, но уже почти год наблюдает за нашей борьбой на другом поле – поле боя. И не только наблюдает, а невероятно сильно поддерживает. Англия, Нидерланды, Испания, Польша США, Франция и многие другие страны обеспечивают и обучают украинских военных, дают приют нашим гражданам и отстаивают наши интересы на дипломатическом фронте. Мы решили, что Мундиаль – прекрасная возможность отблагодарить союзников Украины за эту непоколебимую поддержку", – рассказывает креативный копирайтер FAVBET Николай Бескровный.

Основа кампании – короткие видео, снятые на киевских улицах. В центре сюжета – украинские болельщики с винтажными шарфами, которые много лет назад развевались во время матчей национальной сборной против наших нынешних союзников. "Когда-то мы держали эти шарфы, потому что яростно желали вашего поражения. Держим их сейчас, потому что искренне желаем вашей победы. Как и вы – нашей", – говорится в манифесте кампании.

"На всех наших совместных проектах с FAVBET у нас есть ощущение, что ты работаешь не с клиентом, а с другим креативным агентством над общим кейсом. Так и сейчас общая креативная идея возникла на их стороне, а мы искали для нее конкретную форму и стиль. Поняли, что почти со всеми странами-союзницами мы когда-то были противниками на футбольном поле. И теперь шарфы с этих матчей стали символами не соперничества, а нашего единства. У многих болельщиков они до сих пор лежат дома как память. Решили использовать эти шарфы как мощный визуальный символ и построили на них кампанию", – рассказывает соучредитель и креативный директор Taktika Роман Гурбанов.

Кроме общего манифеста в кампании есть и видео, посвященные поддержке конкретных стран-союзниц Украины. Ответственные за съемки – команда студии Digital Religion. Все видеоработы уже сейчас можно увидеть на Ютубе FAVBET:

Также вскоре FAVBET запустит розыгрыш тех самых "шарфов с историей", чтобы дать возможность фанатам болеть не только искренне, но и с правильной атрибутикой.

Ближайшую возможность поддержать "своих" украинцы получат уже во второй день чемпионата, ведь 21 ноября свои первые игры сыграют сразу несколько наших друзей: Англия выйдет на поле против Ирана в Группе B, в Группе А Нидерланды встретятся с Сенегалом, а США проведет матч против Уэльса.

Над проектом работали:

FAVBET

  • Head of Brand – Александр Тарасов
  • Бренд-менеджер – Анна Литвинчук
  • Marketing Project Manager – Янина Баранецкая
  • Креативный продюсер – Алексей Мараховский
  • Digital Content Producer - Ирина Кондратьева
  • Креативный лид – Анатолий Симачинский
  • Креативный копирайтер – Николай Бескровный

Digital Religion

  • Режиссер – Глеб Фельдман
  • Оператор-постановщик – Руслан Мингазиров
  • Исполнительный продюсер – Юлия Козинская
  • Линейный продюсер – Кирилл Буняк

Taktika

  • Креативный директор – Роман Гурбанов
  • Арт-директор – Илья Почкун

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