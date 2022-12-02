Денис Беринчик - Иван Менди. Анонс и прогноз на бой

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) проведет объединительный бой с обладателем титула EBU французом Иваном Менди (47-5-1, 22 KO).

Поединок состоится 3 декабря на стадионе «Тоттенхэм Готспур» в Лондоне в андеркарде встречи чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) с Дереком Чисорой (33-12-0, 23 КО).

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К этому поединку Денис Беринчик готовился в Черногории. Среди спарринг-партнеров были профессиональные боксеры и топовые спортсмены из олимпийской сборной Украины: Юрий Захареев, Ярослав Харцыз, Никита Алистратов и Мурат Сережев.

Тренер украинского боксера Егор Голуб прокомментировал подготовку Беринчика к поединку: “Настраиваемся на все 12 раундов. Если будет возможность завершить бой раньше, мы это сделаем”. Также Егор Голуб отметил: "Наша цель — привезти в Украину новый титул — чемпиона Европы по версии EBU и двигаться дальше к титулу чемпиона мира".

Денис Беринчик — партнер компании Parimatch Ukraine, с 2018 года владеет титулом WBO International и провел шесть успешных защит. В своем последнем поединке в декабре 2021 года Денис единогласным решением судей одолел россиянина Ису Чаниева.

Иван Менди — самый грозный соперник в профессиональной карьере Беринчика. Французский боксер сенегальского происхождения выступает на профиринге с 2006 года. Менди владел престижными поясами WBC Silver и WBA Gold, но титульного шанса так и не дождался. Весной этого года побил итальянца Джанлуку Челью и со второй попытки стал обладателем вакантного титула чемпиона Европы по версии EBU.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Эксперты Parimatch Ukraine прогнозируют победу украинского боксера. Вероятнее всего, бой завершится победой Беринчика по очкам — коэффициент 1,4. В то же время у Дениса есть шанс закончить поединок досрочно — коэффициент 4,3.

Болей сердцем и заряжай на бой украинского чемпиона.