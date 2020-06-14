Team Liquid сыграют с FURIA Esports в финале DreamHack для Северной Америки

Сейчас для команд Северной Америки проходит онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2020. Соревнование для американского региона проходит с 19 мая по 14 июня. Призовой фонд - 100 000 долларов.

В финале нижней сетки Team Liquid обыграла 100 Thieves. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0. Таким образом, 100 Thieves покинула турнира, заняла 3-е место и заработала 15 000 долларов.

В свою очередь команда Ника "nitr0" Каннеллы прошла в гранд-финал соревнования, где сыграет с FURIA Esports.

Матчи и видеозапись серии: