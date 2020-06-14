  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. Team Liquid сыграют с FURIA Esports в финале DreamHack для Северной Америки
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Team Liquid сыграют с FURIA Esports в финале DreamHack для Северной Америки

CS:GO
(1 голосов)

"Жидкие" в финале нижней сетки победили 100 Thieves

Team Liquid сыграют с FURIA Esports в финале DreamHack для Северной Америки
Новина українською

Сейчас для команд Северной Америки проходит онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2020. Соревнование для американского региона проходит с 19 мая по 14 июня. Призовой фонд - 100 000 долларов.

В финале нижней сетки Team Liquid обыграла 100 Thieves. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0. Таким образом, 100 Thieves покинула турнира, заняла 3-е место и заработала 15 000 долларов.

В свою очередь команда Ника "nitr0" Каннеллы прошла в гранд-финал соревнования, где сыграет с FURIA Esports.

Матчи и видеозапись серии:

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...