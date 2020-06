NaVi уверенно победили NiP в 1/4 BLAST Premier: Spring 2020

С 15 по 21 июня проходит онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring 2020. Призовой фонд составляет 500 000 долларов.

Cегодня в четвертьфинале соревнования команда украинской организации Natus Vincere одержала уверенную победу над Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать".

Команды узнают своих дальнейших соперников после поединка между Complexity Gaming - OG. Коллектив Хампуса "hampus" Позера (Ninjas in Pyjamas) сыграет с проигравшим, а команда Кирилла "Boombl4" Михайлова (NaVi) сразятся с победителем этой пары.

Карты серии:

Mirage - 16:13

Nuke - 16:9