Virtus.pro проиграли Team Spirit и покинули квалификацию ESL Pro League Season 12

С 11-го июня по 19 июня проходит квалифицкация на турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 12. В соревновании принимаю участие 12 команд из Европы и СНГ, и только два коллектива пройдут в основную часть турнира.

Сегодня в матче нижней сетки Virtus.pro проиграли Team Spirit. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончилася со счетом 2:1 в пользу "духов".

Матчи серии:

Dust2 - 14:16

Overpass - 16:5

Train - 19:22

Таким образом, команда Команда Джами Jame Али выбила "медведей" из борьбы за слот в основную часть турнира и прошла в следующий раунд нижней сетки, где 19 июня сыграет с проигравшим из пары BIG - forZe.