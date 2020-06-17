  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. Virtus.pro проиграли Team Spirit и покинули квалификацию ESL Pro League Season 12
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Virtus.pro проиграли Team Spirit и покинули квалификацию ESL Pro League Season 12

CS:GO
(1 голосов)

"Духи" выбили "медведей" из турнира

Virtus.pro проиграли Team Spirit и покинули квалификацию ESL Pro League Season 12
Новина українською

С 11-го июня по 19 июня проходит квалифицкация на турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 12. В соревновании принимаю участие 12 команд из Европы и СНГ, и только два коллектива пройдут в основную часть турнира.

Сегодня в матче нижней сетки Virtus.pro проиграли Team Spirit. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончилася со счетом 2:1 в пользу "духов".

Матчи серии:

  • Dust2 - 14:16
  • Overpass - 16:5
  • Train - 19:22

Таким образом, команда Команда Джами Jame Али выбила "медведей" из борьбы за слот в основную часть турнира и прошла в следующий раунд нижней сетки, где 19 июня сыграет с проигравшим из пары BIG - forZe.

Запись матча между Virtus.pro и Team Spirit

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sm1Ley (Черновцы)
17.06.2020 в 19:31
Команда Джамі Jame Алі = "ведмеді" - самі себе вибили?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...