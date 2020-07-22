Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 22 июля

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.

Встречи на 22 июля (TBD означает, что участник будет определен по ходу игрового дня):

19:00 illuminar - GameLegion - Eden Arena: Malta Vibes. Week 4 | Групповой этап - BEST-OF-3

- 19:00 PACT - Lyngby Vikings - Eden Arena: Malta Vibes. Week 4 | Групповой этап - BEST-OF-3

- 20:00 TBD - TBD - Eden Arena: Malta Vibes. Week 4 | Групповой этап - BEST-OF-3

- 20:00 TBD - TBD - Eden Arena: Malta Vibes. Week 4 | Групповой этап - BEST-OF-3

- 23:00 TBD - TBD - Eden Arena: Malta Vibes. Week 4 | Групповой этап - BEST-OF-3

Трансляция Eden Arena: Malta Vibes. Week 4 доступна по ссылке.