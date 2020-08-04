  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. NaVi Junior проиграли в гранд-финале Malta Vibes 5
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi Junior проиграли в гранд-финале Malta Vibes 5

CS:GO
(2 голосов)

Юниоры Natus Vincere проиграли 0:2

NaVi Junior проиграли в гранд-финале Malta Vibes 5
Новина українською

В период с 30 июля по 3 августа проходил онлайн-турнир по Counter-Strike: Global Offensive - Malta Vibes 5. 16 команд между собой разыграют призовой фонд в размере 40 000 долларов. Турнир проходил в два этапа: поединки в рамках группы и плей-офф.

В гранд-финале соревнования команда украинской организации Natus Vincere Junior проиграла Gambit Youngsters. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать":

  • 16:6 на Mirage
  • 16:3 на Vertigo

Таким образом, коллектив Дмитрия "sh1ro" Соколова стал чемпионом пятой недели Eden Arena: Malta Vibes и заработал 25 000 долларов. В свою очередь юниоры NaVi заняли второе место и получили 10 тысяч долларов.

Читайте такжеNaVi Junior вышли в полуфинал Malta Vibes 5

Запись гранд-финала между Natus Vincere Junior и Gambit Youngsters (Начало - 5:31:20)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...