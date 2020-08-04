NaVi Junior проиграли в гранд-финале Malta Vibes 5

В период с 30 июля по 3 августа проходил онлайн-турнир по Counter-Strike: Global Offensive - Malta Vibes 5. 16 команд между собой разыграют призовой фонд в размере 40 000 долларов. Турнир проходил в два этапа: поединки в рамках группы и плей-офф.

В гранд-финале соревнования команда украинской организации Natus Vincere Junior проиграла Gambit Youngsters. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать":

16:6 на Mirage

16:3 на Vertigo

Таким образом, коллектив Дмитрия "sh1ro" Соколова стал чемпионом пятой недели Eden Arena: Malta Vibes и заработал 25 000 долларов. В свою очередь юниоры NaVi заняли второе место и получили 10 тысяч долларов.

Читайте также NaVi Junior вышли в полуфинал Malta Vibes 5