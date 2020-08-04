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NaVi Junior проиграли в гранд-финале Malta Vibes 5
Юниоры Natus Vincere проиграли 0:2
В период с 30 июля по 3 августа проходил онлайн-турнир по Counter-Strike: Global Offensive - Malta Vibes 5. 16 команд между собой разыграют призовой фонд в размере 40 000 долларов. Турнир проходил в два этапа: поединки в рамках группы и плей-офф.
В гранд-финале соревнования команда украинской организации Natus Vincere Junior проиграла Gambit Youngsters. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать":
- 16:6 на Mirage
- 16:3 на Vertigo
Таким образом, коллектив Дмитрия "sh1ro" Соколова стал чемпионом пятой недели Eden Arena: Malta Vibes и заработал 25 000 долларов. В свою очередь юниоры NaVi заняли второе место и получили 10 тысяч долларов.
Запись гранд-финала между Natus Vincere Junior и Gambit Youngsters (Начало - 5:31:20)