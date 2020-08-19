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NaVi вышли в полуфинал группы А в рамках ESL One Cologne 2020

CS:GO
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"Рожденные побеждать" оказались сильнее за mousesports

NaVi вышли в полуфинал группы А в рамках ESL One Cologne 2020
Новина українською

В период с 18 по 30 августа проходит европейский онлайн-турнир по CS:GO - ESL One Cologne 2020 Online.

16 команд разыгрывают между собой призовой фонд в размере 325 000 долларов, а также рейтинговые очки RMR в системе Valve.

В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere обыграла mousesports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать".

Благодаря этой победе, команда Александра "s1mple" Костылева вышла в полуфинал группы А, где сыграет против Complexity Gaming за слот в плей-офф чемпионата. В свою очередь mousesports упали в нижнюю сетку, где встретятся с MAD Lions.

Запись поединка между NaVi и mousesports

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В статье: Natus Vincere
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