G2 Esports прошли в полуфинал ESL One Cologne 2020

В период с 18 по 30 августа проходит европейский онлайн-турнир по CS:GO - ESL One Cologne 2020 Online.

16 команд разыгрывают между собой призовой фонд в размере 325 000 долларов, а также рейтинговые очки RMR в системе Valve.

В четвертьфинале турнира G2 Esports победили OG. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу G2:

16:6 на Nuke;

10:16 на Train;

19:17 на Dust2.

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Благодаря этой победе, команда Кэнни "kennyS" Шраба прошла в полуфинал ESL One Cologne 2020. В свою очередь OG, из-за поражения, завершили свои выступления на турнире, заняли 5-8 место и получили в качестве призовых 11 500 долларов.