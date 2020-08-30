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Evil Geniuses - чемпион ESL One Cologne 2020 Online для Америки

CS:GO
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EG обыграли Team Liquid в гранд-финале

Evil Geniuses - чемпион ESL One Cologne 2020 Online для Америки
Новина українською

В период с 18 по 29 августа проходил американский онлайн-турнир по CS:GO - ESL One Cologne 2020 Online.

16 команд разыгрывают между собой призовой фонд в размере 135 000 долларов, а также рейтинговые очки RMR в системе Valve.

Ночью с 29-го на 30-е августа в гранд-финале Team Liquid победили Evil Geniuses. Решающая встреча турнира проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 2:3 в пользу "злых гениев". Таким образом, команда Тарика "tarik" Целика стала победителем турнира и заработала 65 тысяч долларов в качестве призовых. В свою очередь "жидкие" заняли второе место и получили 30 тысяч долларов.

Примечательно, что на пути к финалу EG выиграли абсолютно все карты.

Итоги ESL One Cologne 2020 Online для Америки:

  • 1 место: Evil Geniuses - 65 000 долларов и 650 очков RMR;
  • 2 место: Team Liquid - 30 000 долларов и 425 очков RMR;
  • 3-4 место: Chaos, FURIA Esports - по 12 500 и 225 очков RMR;
  • 5-6 место: 100 Thieves, Cloud9 - по 5 000 и 90 очков RMR;
  • 7-8 место: Gen.G, Triumph - по 2500 долларов.

Запись поединка между Team Liquid и Evil Geniuses

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