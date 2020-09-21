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Украинский игрок по CS:GO - лучший в мире за последние полгода

CS:GO
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Александр "s1mple" Костылев лучший по показателю K/D

Украинский игрок по CS:GO - лучший в мире за последние полгода
Новина українською

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших игроков CS:GO.

Лучшим киберспортсменом за последние шесть месяцев в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive стал снайпер команды украинской организации Natus Vincere - Александр "s1mple" Костылев.

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Показатель K/D украинского игрока за последние полгода составил 1.39. Второе место у Матье "ZywOo" Эрбо - 1,29 балла. Тройку лучших замкнул Джонатан "EliGE" Яблоновски - 1.18.

Украинский игрок по CS:GO - лучший в мире за последние полгода - изображение 1
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В статье: Natus Vincere
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