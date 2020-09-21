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Украинский игрок по CS:GO - лучший в мире за последние полгода
Александр "s1mple" Костылев лучший по показателю K/D
Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших игроков CS:GO.
Лучшим киберспортсменом за последние шесть месяцев в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive стал снайпер команды украинской организации Natus Vincere - Александр "s1mple" Костылев.
Показатель K/D украинского игрока за последние полгода составил 1.39. Второе место у Матье "ZywOo" Эрбо - 1,29 балла. Тройку лучших замкнул Джонатан "EliGE" Яблоновски - 1.18.
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