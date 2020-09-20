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Игрок NaVi s1mple стал лучшим на групповом этапе ESL Pro League
Александр "s1mple" Костылев набрал 1.43 рейтинга по версии HLTV
Вчера закончился групповой этап европейского турнира по CS:GO - 12 сезона ESL Pro League.
Команда украинской организации Natus Vincere уверенно прошла свою группу,
В свою очередь снайпер NaVi Александр "s1mple" Костылев показал лучшую индивидуальную игру и стал лучшим на групповом этапе, набрав 1.43 рейтинга по версии HLTV.
В ТОП-3 лучших киберспортсменов вошли также Патрик "es3tag" Хансен и Бенджамин "blameF" Бремер.
Матчи на вылет в рамках ESL Pro League Season 12 стартуют 29-го сентября. "Рожденные побеждать" в первом раунде сыграют с mousesports.