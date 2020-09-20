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Игрок NaVi s1mple стал лучшим на групповом этапе ESL Pro League

CS:GO
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Александр "s1mple" Костылев набрал 1.43 рейтинга по версии HLTV

Игрок NaVi s1mple стал лучшим на групповом этапе ESL Pro League
Новина українською

Вчера закончился групповой этап европейского турнира по CS:GO - 12 сезона ESL Pro League.

Команда украинской организации Natus Vincere уверенно прошла свою группу, заняла первую строчку и вышла в плей-офф соревнования.

В свою очередь снайпер NaVi Александр "s1mple" Костылев показал лучшую индивидуальную игру и стал лучшим на групповом этапе, набрав 1.43 рейтинга по версии HLTV.

В ТОП-3 лучших киберспортсменов вошли также Патрик "es3tag" Хансен и Бенджамин "blameF" Бремер.

Матчи на вылет в рамках ESL Pro League Season 12 стартуют 29-го сентября. "Рожденные побеждать" в первом раунде сыграют с mousesports.

Игрок NaVi s1mple стал лучшим на групповом этапе ESL Pro League - изображение 1
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В статье: Natus Vincere
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