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NaVi прошли в полуфинал ESL Pro League
"Рожденные побеждать" оказались сильнее за mousesports
С 1 сентября по 6 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - европейский дивизион ESL Pro League Season 12. 16 команд между собой разыгрывают призовой фонд в размере 450 000 долларов.
В четвертьфинале команда украинской организации Natus Vincere обыграла mousesports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать":
- 5:16 на Nuke;
- 16:14 на Dust2;
- 16:13 на Inferno.
Таким образом, команда Александра "s1mple" Костылева прошла в полуфинал соревнования. В свою очередь mousesports упали в нижнюю сетку, где сыграют против проигравшего из пары Complexity Gaming - ENCE eSports.