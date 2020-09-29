NaVi прошли в полуфинал ESL Pro League

С 1 сентября по 6 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - европейский дивизион ESL Pro League Season 12. 16 команд между собой разыгрывают призовой фонд в размере 450 000 долларов.

В четвертьфинале команда украинской организации Natus Vincere обыграла mousesports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать":

5:16 на Nuke;

16:14 на Dust2;

16:13 на Inferno.

Таким образом, команда Александра "s1mple" Костылева прошла в полуфинал соревнования. В свою очередь mousesports упали в нижнюю сетку, где сыграют против проигравшего из пары Complexity Gaming - ENCE eSports.