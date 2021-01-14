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Стало известно время и место проведения первого мейджора по CS:GO в 2021 году

CS:GO
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Турнир получит самый большой призовой фонд в истории Counter-Strike

Стало известно время и место проведения первого мейджора по CS:GO в 2021 году
Новина українською

Компания PGL анонсировала детали проведения мейджора по CS:GO. Крупный турнир пройдет в столице Швеции Стокгольме, в период с 23-го октября по 7-е ноября.

Поединки плей-офф смогут посетить зрители и пройдут эти мтачи с 4 по 7 ноября на киберспортивной арене Ericsson Globe. Осенний мейджор 2021-го года получит самый большой призовой фонд в истории соревнований по CS:GO, а именно 2 миллиона долларов.

Примечательно, что последний мейджор в дисциплине CS:GO прошёл еще в сентябре 2019-го года - StarLadder Berlin Major 2019. Из-за пандемии коронавируса в 2020-м году был отменен весенний мейджор в Рио-де-Жанейро.

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