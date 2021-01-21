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NaVi выбили Complexity Gaming из BLAST Premier: Global Final 2020

CS:GO
(2 голосов)

"Рожденные побеждать" прошли в следующий этап нижней сетки

NaVi выбили Complexity Gaming из BLAST Premier: Global Final 2020
Новина українською

В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.

В рамках первого раунда плей-офф нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere одержала победу над Complexity Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать".

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Благодаря этой победе, NaVi прошли в следующий этап сетки "лузеров", где сыграют против проигравшего из пары Astralis - G2 Esports. В свою очередь команда Бенджамина "blameF" Бремера (Complexity Gaming) из-за этого поражения, вынуждена покинуть турнир.

Запись поединка между Natus Vincere и Complexity Gaming

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В статье: Natus Vincere
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