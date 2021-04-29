DreamHack: Natus Vincere, Virtus.pro, Gambit Esports и Team Spirit сыграют в одной группе

29 апреля стартует DreamHack Masters Spring 2021. В чемпионате сыграют команды из топ-5 рейтинга. 16 коллективов, среди которых Gambit, Virtus.pro и NAVI, разыграют $250 тыс. По итогам жеребьевки Natus Vincere, Virtus.pro, Gambit Esports и Team Spirit попали в одну группу, так что интересные противостояния нас ждут уже на старте турнира.

Как и всегда, ведущий киберспортивный букмекер, компания Parimatch, предоставляет возможность болельщикам делать собственные прогнозы на исход матчей. Турнир обещает быть захватывающим и непредсказуемым, поэтому, угадывать исходы схваток будет очень интересно.

Многие фанаты, наверняка, будут отдельно следить за Natus Vincere. Портал HLTV накануне обновил свой рейтинг лучших команд мира по CS:GO, состав украинской организации Natus Vincere потерял очередную позицию и теперь занимает пятое место. «Рожденных побеждать» обошла Virtus.pro.

Добавим, что лидером рейтинга осталась Gambit Esports (кстати, это вторая команда Восточной Европы в истории, возглавившая рейтинг HLTV). Heroic потеснила Astralis со второго места, а BIG прибавила шесть пунктов и поднялась на шестую позицию. Team Spirit покинула топ-10 (теперь она 11-я), следом расположились Team Vitality и Ninjas in Pyjamas.

Напомним, что DreamHack Masters Spring 2021 продлится до 9 мая.