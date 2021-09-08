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NaVi выпустили документальный фильм по украинского игрока s1mple
108 минут истории Александра Костылева
Украинская киберспортивная организация NaVi опубликовала фильм про украинского игрока в дисциплине CS:GO - Александра "s1mple" Костылева. Фильм длится 108 минут и рассказывает про карьерный путь одного из лучших игроков в истории Counter-Strike.
"История s1mple — это 15 медалей MVP, это стать лучшим в мире, это пять лет в NAVI и одна главная цель — выиграть Major. Device, Sadokist, Thorin, комментаторы и аналитики, родители, тиммейты, тренер — каждый из них видит Сашу по-разному. И мы поговорили с каждым, чтобы разгадать его формулу", - так организация прокомментировала релиз фильма.
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