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NaVi выпустили документальный фильм по украинского игрока s1mple

CS:GO
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108 минут истории Александра Костылева

NaVi выпустили документальный фильм по украинского игрока s1mple

Новина українською

Украинская киберспортивная организация NaVi опубликовала фильм про украинского игрока в дисциплине CS:GO - Александра "s1mple" Костылева. Фильм длится 108 минут и рассказывает про карьерный путь одного из лучших игроков в истории Counter-Strike.

"История s1mple — это 15 медалей MVP, это стать лучшим в мире, это пять лет в NAVI и одна главная цель — выиграть Major. Device, Sadokist, Thorin, комментаторы и аналитики, родители, тиммейты, тренер — каждый из них видит Сашу по-разному. И мы поговорили с каждым, чтобы разгадать его формулу", - так организация прокомментировала релиз фильма.

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В статье: Natus Vincere
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