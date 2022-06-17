BLAST Premier: Spring Finals все ближе к финалу!

Вчера NaVi одержали победу над BIG в группе B – матч завершился со счетом 2-0. Для нового состава Рожденных побеждать эта победа стала первой, а сегодня команда Дениса electroNic Шарипова в 17:30 выступит против FaZe.

В свою очередь, BIG вылетели из турнира, заработав $10 000 призовых.

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Финал BLAST Premier состоится в воскресенье, 19 июня. В партнерстве с Parimatch организация WePlay Esports проводит трансляцию турнира на официальном канале в Twitch. Присоединяйся к просмотру и заряжай на Blast вместе с Parimatch!