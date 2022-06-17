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BLAST Premier: Spring Finals все ближе к финалу!

CS:GO
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Дамы и господа, в Лиссабоне продолжается турнир BLAST Premier: Spring Finals 2022, где 8 команд соревнуются за выход в глобальный финал World Final 2022, а также призовой фонд $425 000.

BLAST Premier: Spring Finals все ближе к финалу!

Новини партнерів Автор UA-Футбол
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Вчера NaVi одержали победу над BIG в группе B – матч завершился со счетом 2-0. Для нового состава Рожденных побеждать эта победа стала первой, а сегодня команда Дениса electroNic Шарипова в 17:30 выступит против FaZe.

В свою очередь, BIG вылетели из турнира, заработав $10 000 призовых.

Хочешь почувствовать атмосферу Blast в Лиссабоне и добавить драйв к просмотру турнира? Уверен в команде, которая получит не только португальский загар, но и призовые $200 000? Заряжай на Blast вместе с Parimatch!

Финал BLAST Premier состоится в воскресенье, 19 июня. В партнерстве с Parimatch организация WePlay Esports проводит трансляцию турнира на официальном канале в Twitch. Присоединяйся к просмотру и заряжай на Blast вместе с Parimatch!

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В статье: ПариМатч
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