17-летний украинец подписал контракт со Spirit

Украинский игрок по дисциплине CS:GO Игорь "W0nderful" Жданов перешел в новую команду. Одессит заменит в коллективе Spirit Абдулла "Degster" Гасанова.

Наш игрок выступает на позиции снайпера, а в ряды "спиритов" перешел в формат свободного агента. Последней командой Жданова была HellRaisers.

После данного трансфера состав комады Spirit выглядит следующим образом: Chopper, Magixx, S1ren, Patsi, W0nderful+Hally на позиции тренера.