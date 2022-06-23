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17-летний украинец подписал контракт со Spirit
Одессит выступает на позиции снайпера
Украинский игрок по дисциплине CS:GO Игорь "W0nderful" Жданов перешел в новую команду. Одессит заменит в коллективе Spirit Абдулла "Degster" Гасанова.
Наш игрок выступает на позиции снайпера, а в ряды "спиритов" перешел в формат свободного агента. Последней командой Жданова была HellRaisers.
После данного трансфера состав комады Spirit выглядит следующим образом: Chopper, Magixx, S1ren, Patsi, W0nderful+Hally на позиции тренера.
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Источник:Telegram Team Spirit
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