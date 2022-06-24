Финал WePlay Academy League S4 – заряжай на CS:GO!

Сегодня стартует финальный этап 4-го сезона WePlay Academy League по CS:GO. Призовой фонд турнира составляет $100 000.

WePlay Esports уверяют, что в финале, который запланирован на период с 24 по 26 июня, мы увидим настоящую борьбу четырех команд за признание на мировой киберспортивной арене.

Сегодня, 24 июня, в битвах встретятся MOUZ NXT с FURIA Academy, а также BIG Academy с fnatic Rising.

Смотри трансляцию WePlay Academy League на официальном канале WePlay Esports в Twitch и добавь драйва к просмотру, сделав собственный прогноз на победителя вместе с Parimatch!

Уже второй раз партнером турнира является бренд Parimatch. Партнерство Parimatch и WePlay Esports в рамках WePlay Academy League нацелено на то, чтобы дать возможность талантливым игрокам реализовать свой потенциал. Заряжай на CS:GO!