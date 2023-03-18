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NaVi обыграли российскую команду и вышли в плей-офф ESL Pro League Season 17

CS:GO
(1 голосов)

Уверенная победа украинской организации

NaVi обыграли российскую команду и вышли в плей-офф ESL Pro League Season 17

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 22-го февраля по 26-е марта проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 17. 32 коллектива сражаются за 850 000 долларов.

В поединке группы D украинская команда Natus Vincere обыграла российскую Team Spirit. "Рожденные побеждать" переиграли "спиритов" со счетом 2-0:

  • 16:14 на Anubis
  • 16:7 на Nuke

Благодаря этой победе, Александра "s1mple" Костылева вышла в первый раунд плей-офф.

Запись поединка между NaVi и Spirit

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В статье: Natus Vincere
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