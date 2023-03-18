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NaVi обыграли российскую команду и вышли в плей-офф ESL Pro League Season 17
Уверенная победа украинской организации
telegram @natus_vincere_official
В период с 22-го февраля по 26-е марта проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 17. 32 коллектива сражаются за 850 000 долларов.
В поединке группы D украинская команда Natus Vincere обыграла российскую Team Spirit. "Рожденные побеждать" переиграли "спиритов" со счетом 2-0:
- 16:14 на Anubis
- 16:7 на Nuke
Благодаря этой победе, Александра "s1mple" Костылева вышла в первый раунд плей-офф.
Запись поединка между NaVi и Spirit
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