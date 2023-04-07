BLAST.tv Major Europe RMR: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киберспортивные команды продолжают бороться за выход на мейджор в Париже. В группе А, матчи которой пройдут сегодня, выступает украинская организация NAVI. Сегодня ее ждет матч против FaZe. Начало поединка ориентировочно в 18:45. Все матчи игрового дня вы можете увидеть на нашем сайте в плеере ниже. Начало стрима в 11:45.