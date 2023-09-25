Monte упали на 13-ю позицию, NaVi поднялись на 8-е место в рейтинге HLTV

Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.

Украинские команды Monte и Natus Vincere, как и раньше, попали в ТОП-15 списка. В частности, коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) опустился в рейтинге на одну позицию - с 12-й на 13-ю.

В свою очередь, команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) поднялась с 8-го на 7-е место.

Лидер ТОПа также остался неизменным - первое место у команды Vitality.