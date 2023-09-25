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Monte упали на 13-ю позицию, NaVi поднялись на 8-е место в рейтинге HLTV
Лидер ТОПа не изменился
Photo by Stephanie Lindgren via BLAST
Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.
Украинские команды Monte и Natus Vincere, как и раньше, попали в ТОП-15 списка. В частности, коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) опустился в рейтинге на одну позицию - с 12-й на 13-ю.
В свою очередь, команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) поднялась с 8-го на 7-е место.
Лидер ТОПа также остался неизменным - первое место у команды Vitality.
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