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Monte упали на 13-ю позицию, NaVi поднялись на 8-е место в рейтинге HLTV

Counter-Strike
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Лидер ТОПа не изменился

Monte упали на 13-ю позицию, NaVi поднялись на 8-е место в рейтинге HLTV

Photo by Stephanie Lindgren via BLAST

Новина українською

Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.

Украинские команды Monte и Natus Vincere, как и раньше, попали в ТОП-15 списка. В частности, коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) опустился в рейтинге на одну позицию - с 12-й на 13-ю.

В свою очередь, команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) поднялась с 8-го на 7-е место.

Лидер ТОПа также остался неизменным - первое место у команды Vitality.

Monte упали на 13-ю позицию, NaVi поднялись на 8-е место в рейтинге HLTV - изображение 1
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В статье: киберспорт Natus Vincere Monte
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