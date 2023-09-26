Monte прошли в 1/12 плей-офф ESL Pro League Season 18

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

В рамках 1/16 плей-офф украинская команда Monte переиграла Fnatic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (16:9 на Anubis, 12:16 на Overpass и 16:6 на Vertigo).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, Monte вышли в следующий раунд, где сыграют против Complexity Gaming.

Напомним, ранее другой украинский клуб Natus Vincere выиграл группу C и получил путевку сразу в 1/4 турнира.

Запись поединка между Monte и Fnatic

Map 1 - Anubis

Map 2 - Overpass

Map 3 - Vertigo