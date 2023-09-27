NaVi узнали своего соперника по четвертьфиналу ESL Pro League Season 18

Украинская команда Natus Vincere узнала своего соперника по четвертьфиналу ESL Pro League Season 18.

Коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) на стадии 1/4 сыграет против команды Eternal Fire, которая в последнем раунде уверенно обыграла BIG (со счетом 2:0).

Поединок между NaVi и Eternal Fire пройдет завтра, 28-го сентября. Формат встречи - "Best of 3". Начало матча запланировано на 20:00.

Напомним, в период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.