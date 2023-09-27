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NaVi узнали своего соперника по четвертьфиналу ESL Pro League Season 18
Поединок пройдет завтра, начало - 20:00
Украинская команда Natus Vincere узнала своего соперника по четвертьфиналу ESL Pro League Season 18.
Коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) на стадии 1/4 сыграет против команды Eternal Fire, которая в последнем раунде уверенно обыграла BIG (со счетом 2:0).
Поединок между NaVi и Eternal Fire пройдет завтра, 28-го сентября. Формат встречи - "Best of 3". Начало матча запланировано на 20:00.
Напомним, в период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
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