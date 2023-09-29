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NaVi прошли в 1/2 стадию плей-офф ESL Pro League Season 18
Жертвой "рожденных побеждать" стал коллектив Eternal Fire
Photo by Michał Konkol via BLAST
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
В четвертьфинале украинская команда Natus Vincere уверенно победила Eternal Fire. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать" (16:7 на Anubis и 16:10 на Nuke).
Благодаря этой победе, команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) прошла в 1/2 турнира. Что касается Eternal Fire, то коллектив занял 5-8 место и заработал в качестве призовых 35 тысяч долларов.
Запись поединка между NaVi и Eternal Fire
Map 1 - Anubis
Map 2 - Nuke
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