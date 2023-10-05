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Игрок FaZe: СS2 непоследовательна во многих моментах и не готова к официальным турнирам

Counter-Strike
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Первый турнир по CS2 стартует уже 16-го октября

Игрок FaZe: СS2 непоследовательна во многих моментах и не готова к официальным турнирам

Фото з відкритих джерел

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Уже совсем скоро состоится первый профессиональный турнир по CS2. А именно, в период с 16-го по 22-е октября пройдет IEM Sydney 2023.

Игрок коллектива Faze Рассел "Twistzz" Ван Далкен рассказал, готова ли текущая версия СS2 к киберспортивным соревнованиям.

"Нет. Я думаю, что другие профессионалы сказали все. И мое общее ощущение такое же, что СS2 непоследовательна во многих моментах, от движения до спрея, это выглядит очень неуклюжим и неотшлифованным.

Преимущество пикера является проблемой независимо от пинга. У меня было несколько моментов, когда игрок выглядел на 90% покрытым дымом, и мог видеть только ноги, но почему-то он прекрасно меня видел.

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Начальный цвет дыма непостоянен в определенных местах. Я считаю, что это легко проверить с помощью мгновенного окна дыма на карте Mirage. Показ игры - это самый быстрый способ ее улучшить, поэтому мы должны оставаться оптимистами", - рассказал Ван Далкен.

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В статье: киберспорт
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Источник:
Russel van Dulken

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