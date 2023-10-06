Снайпер NaVi: Если вы хотите стать профессионалом CS2, у вас есть еще 3 месяца

На замену CS:GO приходит эра CS2. Вскоре состоится первый профессиональный турнир по новой части Counter-Strike .

Американская компания Valve объявила об официальном релизе новой части известного киберспортивного шутера - CS2.

В свою очередь снайпер украинской команды Александр "s1mple" Костылев продолжает делиться впечатлениями от СS2.

"Я могу четко сказать, что если вы хотите стать профессионалом CS2, у вас есть еще 3 месяца.

Не играйте в эту дерьмовую игру прямо сейчас, ждите обновления", - написал лучший игрок в CS:GO в своем твиттере.