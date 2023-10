Снайпер NaVi: Если вы хотите стать профессионалом CS2, у вас есть еще 3 месяца

На замену CS:GO приходит эра CS2. Вскоре состоится первый профессиональный турнир по новой части Counter-Strike .

Американская компания Valve объявила об официальном релизе новой части известного киберспортивного шутера - CS2.

В свою очередь снайпер украинской команды Александр "s1mple" Костылев продолжает делиться впечатлениями от СS2.

I can clearly tell that if you want to become CS2 pro you still have 3 months, don’t play this shit game rn, wait for updates