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Снайпер NaVi: Если вы хотите стать профессионалом CS2, у вас есть еще 3 месяца
S1mple, как всегда, говорит очень прямо
Photo by Michal Konkol via BLAST
На замену CS:GO приходит эра CS2. Вскоре состоится первый профессиональный турнир по новой части
Американская компания Valve объявила об официальном релизе новой части известного киберспортивного шутера - CS2.
В свою очередь снайпер украинской команды Александр "s1mple" Костылев продолжает делиться впечатлениями от СS2.
"Я могу четко сказать, что если вы хотите стать профессионалом CS2, у вас есть еще 3 месяца.
Не играйте в эту дерьмовую игру прямо сейчас, ждите обновления", - написал лучший игрок в CS:GO в своем твиттере.
I can clearly tell that if you want to become CS2 pro you still have 3 months, don’t play this shit game rn, wait for updates— Sasha (@s1mpleO) October 5, 2023
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