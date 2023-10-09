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Monte и NaVi поднялись на одну позицию в рейтинге HLTV
Украинские команды в ТОП-10 мира
Twitter ESL Counter-Strike
Киберспортивная организация ESL опубликовала обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.
Украинские команды Monte и Natus Vincere, как и раньше, попали в ТОП-10 списка.
Коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) и команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) поднялись на одну позицию в рейтинге.
Рейтинг ESL (в скобках указано предыдущее место команды):
- 1. Team Vitality - 972
- 2. ENCE - 854
- 3. G2 - 764
- 4(5). Муз - 656
- 5(6). NaVi - 516
- 6(4). Heroic - 505
- 7(8). Astralis - 332
- 8(9). Монте - 318
- 9(6). FaZe - 315
- 10. Cloud9 - 312
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Источник:HLTV
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