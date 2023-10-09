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Monte и NaVi поднялись на одну позицию в рейтинге HLTV

Counter-Strike
(1 голосов)

Украинские команды в ТОП-10 мира

Monte и NaVi поднялись на одну позицию в рейтинге HLTV

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

Киберспортивная организация ESL опубликовала обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.

Украинские команды Monte и Natus Vincere, как и раньше, попали в ТОП-10 списка.

Коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) и команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) поднялись на одну позицию в рейтинге.

Рейтинг ESL (в скобках указано предыдущее место команды):

  • 1. Team Vitality - 972
  • 2. ENCE - 854
  • 3. G2 - 764
  • 4(5). Муз - 656
  • 5(6). NaVi - 516
  • 6(4). Heroic - 505
  • 7(8). Astralis - 332
  • 8(9). Монте - 318
  • 9(6). FaZe - 315
  • 10. Cloud9 - 312
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В статье: киберспорт Natus Vincere Counter-Strike Monte
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Источник:
HLTV

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