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Monte проиграли стартовый матч на IEM Sydney 2023
Уступили Complexity
HLTV
Сегодня, 16-го октября в Австралии стартовал первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.
Украинская команда Monte провела свой первый поединок на турнире. В итоге коллектив Виктора "sdy" Оруджева проиграл Complexity.
Встреча проходила в формате "Best of 1" на карте Anubis и закончилась со счетом 9:13.
Запись поединка между Monte и Complexity
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