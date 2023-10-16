Monte проиграли стартовый матч на IEM Sydney 2023

Сегодня, 16-го октября в Австралии стартовал первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.

Украинская команда Monte провела свой первый поединок на турнире. В итоге коллектив Виктора "sdy" Оруджева проиграл Complexity.

Встреча проходила в формате "Best of 1" на карте Anubis и закончилась со счетом 9:13.

Запись поединка между Monte и Complexity