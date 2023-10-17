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Monte одержали первую победу на IEM Sydney 2023
Далее украинская команда сыграет против Fnatic
Twitter ESL Counter-Strike
В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.
Украинская команда Monte провела свой второй поединок на турнире. Коллектив Виктора "sdy" Оруджева в формате "Best of 3" уверенно переиграл Grayhound со счетом 2:0 (13:5, 13:11).
Напомним, в первом матче Monte уступили для Complexity.
Запись поединка между Monte и Grayhound
Map 1 - Nuke
Map 2 - Anubis
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