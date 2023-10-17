Monte одержали первую победу на IEM Sydney 2023

В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.

Украинская команда Monte провела свой второй поединок на турнире. Коллектив Виктора "sdy" Оруджева в формате "Best of 3" уверенно переиграл Grayhound со счетом 2:0 (13:5, 13:11).

Напомним, в первом матче Monte уступили для Complexity.

Запись поединка между Monte и Grayhound

Map 1 - Nuke

Map 2 - Anubis