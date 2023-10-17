Без s1mple. NaVi покинули IEM Sydney 2023

В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.

В рамках полуфинала группы A команда украинского клуба Natus Vincere в напряженном поединке проиграла FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу "рожденных побеждать". Таким образом, NaVi покинули турнир.

Напомним, основной игрок NaVi Александр "s1mple" Костылев пропускал турнир в Сиднее из-за проблем с документами. Место снайпера на соревновании занимал тренер NaVi Андрей "B1ad3" Городенский.

Украинский игрок Валерий "b1t" Ваховский прокомментировал выступление команды на IEM Sydney 2023 по CS2.

"Хорошая попытка. У нас были хорошие шансы на выход в плей-офф. Эти два матча были близкими. Теперь у нас будет тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к осеннему финалу BLAST в Копенгагене. Спасибо всем за поддержку. Сидней - очень хорошее место. Впереди 24 часа перелета. До встречи", - написал b1t в своем твиттере.

Запись поединка между NaVi и FaZe

Map 1 - Overpass

Map 2 - Mirage

Map 3 - Inferno