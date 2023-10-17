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Без s1mple. NaVi покинули IEM Sydney 2023
"Рожденные побеждать" проиграли для FaZe Clan
telegram @natus_vincere_official
В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.
В рамках полуфинала группы A команда украинского клуба Natus Vincere в напряженном поединке проиграла FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу "рожденных побеждать". Таким образом, NaVi покинули турнир.
Напомним, основной игрок NaVi Александр "s1mple" Костылев
Украинский игрок Валерий "b1t" Ваховский прокомментировал выступление команды на IEM Sydney 2023 по CS2.
"Хорошая попытка. У нас были хорошие шансы на выход в плей-офф. Эти два матча были близкими. Теперь у нас будет тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к осеннему финалу BLAST в Копенгагене. Спасибо всем за поддержку. Сидней - очень хорошее место. Впереди 24 часа перелета. До встречи", - написал b1t в своем твиттере.
Запись поединка между NaVi и FaZe
Map 1 - Overpass
Map 2 - Mirage
Map 3 - Inferno
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