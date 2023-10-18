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Monte заняли 7-8 место на турнире IEM Sydney 2023
Проиграли в последнем матче для Complexity
HLTV
В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.
Сегодня, украинская команда Monte провела свой третий и четвертый матч на турнире. Сначала коллектив Виктора "sdy" Оруджева в формате "Best of 3" переиграл Fnatic - 2:1 (Overpass - 10:13, Anubis - 13:4, Vertigo - 13:6).
Позже Monte в рамках финала нижней сетки группы B провела поединок против Complexity. Однако на этот раз команда украинского клуба уступила со счетом 0:2 (Overpass - 13:16), Ancient - 13:16).
Таким образом, Monte покинули турнир, заняли 7-8 место и заработали в качестве призовых 6 тысяч долларов.
Запись поединка между Monte и Fnatic
Map 1 - Overpass
Map 2 - Anubis
Map 3 - Vertigo
Запись поединка между Monte и Complexity
Map 1 - Overpass
Map 2 - Ancient
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