S1mple может пропустить еще один крупный турнир

Снайпер NaVi Александр "s1mple" Костылев может пропустить еще один крупный турнир по CS2. На этот раз украинский киберспортсмен рискует не сыграть на BLAST Premier Fall Final 2023.

"Не знаю, буду ли я на следующем турнире", - сказал Александр на своем стриме.

Напомним, Костылев уже пропустил IEM Sydney 2023. Была информация, что это произошло из-за проблем с документами. На турнире в Австралии Александра заменял тренер Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский.

BLAST Premier Fall Final 2023 пройдет в Копенгагене в период с 22-го по 26-е ноября. Призовой фонд турнира составит 425 тысяч долларов.