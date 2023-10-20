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S1mple может пропустить еще один крупный турнир
На этот раз BLAST Premier Fall Final 2023
Photo by Michal Konkol via BLAST
Снайпер NaVi Александр "s1mple" Костылев может пропустить еще один крупный турнир по CS2. На этот раз украинский киберспортсмен рискует не сыграть на BLAST Premier Fall Final 2023.
"Не знаю, буду ли я на следующем турнире", - сказал Александр на своем стриме.
Напомним, Костылев уже пропустил IEM Sydney 2023. Была информация, что это произошло из-за проблем с документами. На турнире в Австралии Александра
BLAST Premier Fall Final 2023 пройдет в Копенгагене в период с 22-го по 26-е ноября. Призовой фонд турнира составит 425 тысяч долларов.
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