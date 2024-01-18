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Мапа против ECSTATIC стала лучшей для w0nderful за карьеру в составе NaVi
Великолепная игра от 18-летнего снайпера
HLTV
Сегодня начались матчи закрытой квалификации к RMR-турнирам на PGL CS2 Major Copenhagen 2024.
Украинская команда
Карта против ECSTATIC стала лучшей для Игоря "w0nderful" Жданова за карьеру в составе "рожденных побеждать". Речь идет о карте Inferno.
Статистика Жданова на Inferno против ECSTATIC:
- K/D - 22-6
- ADR - 109,8
- KAST - 84,2%
- Rating 2.0 - 1,96
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