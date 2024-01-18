Мапа против ECSTATIC стала лучшей для w0nderful за карьеру в составе NaVi

Сегодня начались матчи закрытой квалификации к RMR-турнирам на PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

Украинская команда стартовала в отборе с двух побед, обыграв ECSTATIC и 9Pandas.

Карта против ECSTATIC стала лучшей для Игоря "w0nderful" Жданова за карьеру в составе "рожденных побеждать". Речь идет о карте Inferno.

Статистика Жданова на Inferno против ECSTATIC: