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NaVi впервые с 2018-го года сыграли в закрытых квалификациях
Сегодня успешно отобрались на RMR-турнир PGL Major Copenhagen 2024
navi.gg
Сегодня, 19-го января украинская команда Natus Vincere
До этого в первых двух раундах "рожденные побеждать" одолели ECSTATIC и 9Pandas.
Таким образом, ростер NaVi в дисциплине Counter-Strike впервые с 2018-го года принял участие в закрытых квалификациях. Тогда через онлайн-отбор команда украинского клуба пробиралась на IEM Season XII World Championship.
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