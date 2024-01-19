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NaVi впервые с 2018-го года сыграли в закрытых квалификациях

Counter-Strike

Сегодня успешно отобрались на RMR-турнир PGL Major Copenhagen 2024

NaVi впервые с 2018-го года сыграли в закрытых квалификациях

navi.gg

Новина українською

Сегодня, 19-го января украинская команда Natus Vincere обыграла российский коллектив Virtus.pro (2:0) и пробилась на один из европейских RMR-турниров PGL Major Copenhagen 2024.

До этого в первых двух раундах "рожденные побеждать" одолели ECSTATIC и 9Pandas.

Таким образом, ростер NaVi в дисциплине Counter-Strike впервые с 2018-го года принял участие в закрытых квалификациях. Тогда через онлайн-отбор команда украинского клуба пробиралась на IEM Season XII World Championship.

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киберспорт Natus Vincere
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Источник:
HLTV
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