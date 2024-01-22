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NaVi сыграют в финале верхней сетки группы C на BLAST Premier: Spring Groups 2024
"Рожденные побеждать" стартовали с победы над COL
telegram @natus_vincere_official
Сегодня, 22-го января стартовал LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024.
Соревнования пройдут до 28-го января. Ивент проходит в Дании, Копенгагене. 16 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.
Украинская команда Natus Vincere стартовала в квартете C с победы. В дебютном поединке "рожденные побеждать", не без нервов, одолели Complexity. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена:
- 16:14 на Overpass,
- 13:8 на Anubis.
Таким образом, NaVi сыграют против G2 в финале верхней сетки группы C. Победитель пары пройдет в финал квартета. В свою очередь проигравший встретится с победителем пары NiP - Complexity в в финале сетки "лузеров".
Первая карта между NaVi и Complexity
Вторая карта между NaVi и Complexity
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