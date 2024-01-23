NaVi вышли в финал группы C на BLAST Premier: Spring Groups 2024

В период с 22-го по 28-е января проходит LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходит в столице Дании, Копенгагене. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.

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В рамках финала верхней сетки квартета C украинская команда Natus Vincere переиграла G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена:

16:12 на Overpass,

10:13 на Inferno,

13:9 на Anubis.

Таким образом, NaVi вышли в финал группы, где сыграют против победителя нижней сетки G2 - NiP.

Первая карта между NaVi и G2

Вторая карта между NaVi и G2

Третья карта между NaVi и G2