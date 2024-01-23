  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NaVi вышли в финал группы C на BLAST Premier: Spring Groups 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi вышли в финал группы C на BLAST Premier: Spring Groups 2024

Counter-Strike
Обновлено

Переиграли коллектив G2

NaVi вышли в финал группы C на BLAST Premier: Spring Groups 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 22-го по 28-е января проходит LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходит в столице Дании, Копенгагене. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В рамках финала верхней сетки квартета C украинская команда Natus Vincere переиграла G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена:

  • 16:12 на Overpass,
  • 10:13 на Inferno,
  • 13:9 на Anubis.

Таким образом, NaVi вышли в финал группы, где сыграют против победителя нижней сетки G2 - NiP.

Первая карта между NaVi и G2

Вторая карта между NaVi и G2

Третья карта между NaVi и G2

По теме
yellow-arrow
Vitality, G2 и Astralis стартовали с побед в своих группах на BLAST Premier: Spring Groups 2024
yellow-arrow
Monte потеряли одну позицию в ТОП-10 мирового рейтинга HLTV
yellow-arrow
NaVi сыграют в финале верхней сетки группы C на BLAST Premier: Spring Groups 2024
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости