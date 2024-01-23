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NaVi вышли в финал группы C на BLAST Premier: Spring Groups 2024
Переиграли коллектив G2
telegram @natus_vincere_official
В период с 22-го по 28-е января проходит LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходит в столице Дании, Копенгагене. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.
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В рамках финала верхней сетки квартета C украинская команда Natus Vincere переиграла G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена:
- 16:12 на Overpass,
- 10:13 на Inferno,
- 13:9 на Anubis.
Таким образом, NaVi вышли в финал группы, где сыграют против победителя нижней сетки G2 - NiP.
Первая карта между NaVi и G2
Вторая карта между NaVi и G2
Третья карта между NaVi и G2
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