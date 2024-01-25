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CEO Monte назвал цели организации на 2024-й год

Counter-Strike
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Амбициозный список

CEO Monte назвал цели организации на 2024-й год

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Генеральный директор украинской киберспортивной организации Monte Дмитрий Вовк поделивяс целями клуба на текущий сезон.

"Цели Monte на 2024 год. Для нас ставить цели стало уже хорошей традицией. В прошлом году мы даже перестарались и перевыполнили их. Поэтому в этом году цели будут не менее амбициозными:

  • выиграть tier-1 турнир, а наш игрок получит MVP;
  • выйти в основную стадию обоих мэйджоров, показать там хорошие результаты;
  • минимум 2 игрока в топ-20 HLTV;
  • Monte GEN - в топ-40 и показывает хорошие результаты/побеждает на турнирах типа CCT;
  • состав по Dota 2 - пройдет на LAN и закрепится минимум в середняках, как максимум - в топе лучших;
  • подписать состав как минимум по 1 новой дисциплине, лучше - несколько;
  • получить статус клуба, представляющего Украину на официальном уровне;
  • состав Montedol - пройти хотя бы 3 раунда открытых квалификаций на мейджор.

В конце года увидим и сверим, что удалось выполнить, а что нет. Как думаете, реально выполнить все цели?" - написал в своем инстаграме Дмитрий Вовк.

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