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CEO Monte назвал цели организации на 2024-й год
Амбициозный список
Генеральный директор украинской киберспортивной организации Monte Дмитрий Вовк поделивяс целями клуба на текущий сезон.
"Цели Monte на 2024 год. Для нас ставить цели стало уже хорошей традицией. В прошлом году мы даже перестарались и перевыполнили их. Поэтому в этом году цели будут не менее амбициозными:
- выиграть tier-1 турнир, а наш игрок получит MVP;
- выйти в основную стадию обоих мэйджоров, показать там хорошие результаты;
- минимум 2 игрока в топ-20 HLTV;
- Monte GEN - в топ-40 и показывает хорошие результаты/побеждает на турнирах типа CCT;
- состав по Dota 2 - пройдет на LAN и закрепится минимум в середняках, как максимум - в топе лучших;
- подписать состав как минимум по 1 новой дисциплине, лучше - несколько;
- получить статус клуба, представляющего Украину на официальном уровне;
- состав Montedol - пройти хотя бы 3 раунда открытых квалификаций на мейджор.
В конце года увидим и сверим, что удалось выполнить, а что нет. Как думаете, реально выполнить все цели?" - написал в своем инстаграме Дмитрий Вовк.
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