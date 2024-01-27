Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Результаты матчей за 26-е января в группах BLAST Premier: Spring Groups 2024
Победы Vitality, G2, FaZe и BIG
BLAST.tv
В период с 22-го по 28-е января проходит LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходит в столице Дании, Копенгагене. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.
26-го января прошли очередные поединки поединки в группах A, B, C и D.
Таким чином, сьогодні були зафіксовані такі результати:
- Vitality - Falcons 2:1 (Nuke 16:19, Vertigo 13:9, Anubis 13:8);
- G2 - Ninjas in Pyjamas 2:0 (Vertigo 13:6, Anubis 13:9);
- GamerLegion - FaZe 1:2 (Ancient 5:13, Overpass 16:12, Inferno 5:13);
- Cloud9 - BIG 0:2 (Ancient 9:13, Anubis 10:13).
Напомним, ранее украинская команда Natus Vincere вышла в финал группы С, где сыграет против G2.
Записи матчей игрового дня можно посмотреть на Youtube-канале украинского транслятора - студии Maincast .
Популярное сейчас
- Шевченко: Перед тем как возвращать Россию в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия
- Мариуш Левандовски: То, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится
- Бразильский новичок Шахтера, Клопп покидает Ливерпуль, Динамо проиграло в спарринге. Главные новости за 26 января
- Прошли первые матчи групп B и D на BLAST Premier: Spring Groups 2024
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО