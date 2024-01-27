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Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Результаты матчей за 26-е января в группах BLAST Premier: Spring Groups 2024

Counter-Strike

Победы Vitality, G2, FaZe и BIG

Результаты матчей за 26-е января в группах BLAST Premier: Spring Groups 2024

BLAST.tv

Новина українською

В период с 22-го по 28-е января проходит LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходит в столице Дании, Копенгагене. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.

26-го января прошли очередные поединки поединки в группах A, B, C и D.

Таким чином, сьогодні були зафіксовані такі результати:

  • Vitality - Falcons 2:1 (Nuke 16:19, Vertigo 13:9, Anubis 13:8);
  • G2 - Ninjas in Pyjamas 2:0 (Vertigo 13:6, Anubis 13:9);
  • GamerLegion - FaZe 1:2 (Ancient 5:13, Overpass 16:12, Inferno 5:13);
  • Cloud9 - BIG 0:2 (Ancient 9:13, Anubis 10:13).

Напомним, ранее украинская команда Natus Vincere вышла в финал группы С, где сыграет против G2.

Записи матчей игрового дня можно посмотреть на Youtube-канале украинского транслятора - студии Maincast .

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