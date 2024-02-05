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Monte выбили россиян из Cloud9 на турнире IEM Katowice 2024
Прошли в полуфинал нижней сетки квартета B
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В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сегодня украинская команда Monte провела свой второй поединок в группе B. На этот раз коллектив Виктора "sdy" Оруджева встречался против россиян из Cloud9.
В итоге наша команда одержала уверенную победу со счет 2:0 (Best of 3):
- 13:11 на Overpass,
- 13:11 на Mirage.
Напомним, вчера в своем дебютном матче Monte
Таким образом, Monte прошли в полуфинал нижней сетки квартета B. В свою очередь коллектив россиянина Кирилла "Boombl4" Михайлова (прим. - бывший игрок Natus Vincere) занял 13-16 место и заработал 10 тысяч долларов в качестве призовых.
Monte - Cloud9 - 1 map
Monte - Cloud9 - 2 map
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