Monte выбили россиян из Cloud9 на турнире IEM Katowice 2024

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня украинская команда Monte провела свой второй поединок в группе B. На этот раз коллектив Виктора "sdy" Оруджева встречался против россиян из Cloud9.

В итоге наша команда одержала уверенную победу со счет 2:0 (Best of 3):

13:11 на Overpass,

13:11 на Mirage.

Напомним, вчера в своем дебютном матче Monte уступили для GamerLegion - 0:2.

Таким образом, Monte прошли в полуфинал нижней сетки квартета B. В свою очередь коллектив россиянина Кирилла "Boombl4" Михайлова (прим. - бывший игрок Natus Vincere) занял 13-16 место и заработал 10 тысяч долларов в качестве призовых.

Monte - Cloud9 - 1 map

Monte - Cloud9 - 2 map