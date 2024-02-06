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NaVi играют в полуфинале нижней сетки против Falcons
Перед этим "рожденные побеждать" одолели Eternal Fire - 2:1
telegram @natus_vincere_official
В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Ночью украинская команда Natus Vincere во втором раунде нижней сетки группы A переиграла Eternal Fire - со счетом 2-1:
- Nuke - 11:13,
- Mirage - 13:8,
- Anubis - 13:5.
Благодаря этой победе, "рожденные побеждать" прошли в полуфинал нижней сетки квартета, где прямо сейчас играют против Falcons.
NaVi - Eternal Fire - Nuke
NaVi - Eternal Fire - Mirage
NaVi - Eternal Fire - Anubis
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