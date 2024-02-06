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NaVi играют в полуфинале нижней сетки против Falcons

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Перед этим "рожденные побеждать" одолели Eternal Fire - 2:1

NaVi играют в полуфинале нижней сетки против Falcons

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Ночью украинская команда Natus Vincere во втором раунде нижней сетки группы A переиграла Eternal Fire - со счетом 2-1:

  • Nuke - 11:13,
  • Mirage - 13:8,
  • Anubis - 13:5.

Благодаря этой победе, "рожденные побеждать" прошли в полуфинал нижней сетки квартета, где прямо сейчас играют против Falcons.

NaVi - Eternal Fire - Nuke

NaVi - Eternal Fire - Mirage

NaVi - Eternal Fire - Anubis

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киберспорт Natus Vincere
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