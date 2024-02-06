Monte покинули IEM Katowice 2024

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня украинская команда Monte покинула турнир. Это произошло после поражения от G2 Esports в нижней сетке квартета B. Коллектив Виктора "sdy" Оруджева уступил со счетом 1-2:

4:13 на Nuke,

13:8 на Vertigo,

6:13 на Anubis.

Напомним, в предыдущем туре Monte выбили россиян из Cloud9 из турнира.

Monte - G2 - Nuke

Monte - G2 - Vertigo

Monte - G2 - Anubis