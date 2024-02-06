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Monte покинули IEM Katowice 2024
Украинская команда уступила для коллектива G2
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В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сегодня украинская команда Monte покинула турнир. Это произошло после поражения от G2 Esports в нижней сетке квартета B. Коллектив Виктора "sdy" Оруджева уступил со счетом 1-2:
- 4:13 на Nuke,
- 13:8 на Vertigo,
- 6:13 на Anubis.
Напомним, в предыдущем туре Monte
Monte - G2 - Nuke
Monte - G2 - Vertigo
Monte - G2 - Anubis
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