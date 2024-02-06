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Monte покинули IEM Katowice 2024

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Украинская команда уступила для коллектива G2

Monte покинули IEM Katowice 2024

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В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня украинская команда Monte покинула турнир. Это произошло после поражения от G2 Esports в нижней сетке квартета B. Коллектив Виктора "sdy" Оруджева уступил со счетом 1-2:

  • 4:13 на Nuke,
  • 13:8 на Vertigo,
  • 6:13 на Anubis.

Напомним, в предыдущем туре Monte выбили россиян из Cloud9 из турнира.

Monte - G2 - Nuke

Monte - G2 - Vertigo

Monte - G2 - Anubis

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