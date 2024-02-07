Снайпер NaVi - 8-й лучший игрок группового этапа IEM Katowice 2024

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Вчера, 6-го февраля украинские команды Monte и Natus Vincere проиграли G2 Esports и Falcons, соответственно. В итоге наши коллективы покинули турнир.

Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал статистику лучших игроков группового этапа. В частности, снайпер NaVi Игорь "w0nderful" Жданов попал в ТОП-10, заняв 8-ю позицию.

Рейтинг 18-летнего украинца составил 1,25.