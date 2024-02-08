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Капитан Monte - о вылете с IEM Katowice 2024: Сильно не хватило от меня индивидуальной игры
Украинская команда вылетела от G2
Twitter BLAST.tv
Капитан украинской команды Monte Виктор "sdy" Оруджев поделился мыслями после вылета своей команды с IEM Katowice 2024.
"Сильно не хватило сегодня от меня индивидуальной игры, ничего не работало, не летело.
Проанализирую и двигаемся дальше. Должен был получиться гораздо лучший турнир... К сожалению имеем что имеем", - написал в своем телеграме украинский киберспортсмен.
Напомним, 6-го февраля в нижней сетке квартета B Monte проиграли G2 и
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Источник:sdwhy
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